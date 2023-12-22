Дефіцит кадрів. Українців у Чехії запрошують на роботу в медицині і соціальній сфері

Міністр праці Чехії Маріан Юречка оцінив успіх інтеграції українських біженців. Він зазначив, Чехія є "найуспішнішою країною" в інтеграції новоприбулих. Із 373 000 українських біженців (включно з дітьми та пенсіонерами) 123 000 осіб із візами тимчасового захисту зараз мають роботу.

"Соціальні служби, як і інші сфери, перебувають у ситуації, коли не вистачає людських ресурсів. Одне із можливих рішень – звернутися до людей із числа українських біженців, які могли б працювати у сфері охорони здоров'я та соціальних послуг", – сказав міністр праці.

Урядовець додав, що залишається проблема визнання освіти та мовний барєр, але над цим намагаються працювати.

За словами міністра, біженці вже працюють у соціальних службах та в медичних закладах. Вони також заповнили вакансії в інших сферах, де тривалий час не вистачало працівників.

"Чехія насправді є найуспішнішою країною з точки зору адаптації та інтеграції українських біженців завдяки залученню всього суспільства та компаній. На сьогодні понад 123 тисячі біженців працюють. Ці люди платять мільярди крон страхових внесків і податків. Вони допомагають на ринку праці там, де ми не можемо заповнити в довгостроковій перспективі", – додав він.

Чиновник зауважив, що ринок праці країни не може обійтися без іноземців.