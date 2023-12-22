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Дефицит кадров. Украинцев в Чехии приглашают на работу в медицине и социальной сфере

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы могут заполнить вакансии в сфере здравоохранения и социальных услуг. Об этом заявил министр труда Чехии Мариан Юречка.

Украинцы уже работают в этих областях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

Министр труда Чехии Мариан Юречкf оценил успех интеграции украинских беженцев. Он отметил, что Чехия является "самой успешной страной" в интеграции новоприбывших. Из 373 000 украинских беженцев (включая детей и пенсионеров) у 123 000 человек с визами временной защиты сейчас есть работа.

"Социальные службы, как и другие сферы, находятся в ситуации, когда не хватает человеческих ресурсов. Одно из возможных решений – обратиться к людям из числа украинских беженцев, которые могли бы работать в сфере здравоохранения и социальных услуг", – сказал министр труда.

Чиновник добавил, что остается проблема признания образования и языковой барьер, но над этим пытаются работать.

По словам министра, беженцы уже работают в социальных службах и медицинских учреждениях. Они также заполнили вакансии в других областях, где длительное время не хватало работников.

"Чехия на самом деле является самой успешной страной с точки зрения адаптации и интеграции украинских беженцев благодаря привлечению всего общества и компаний. На сегодняшний день более 123 тысяч беженцев работают. Эти люди платят миллиарды крон страховых взносов и налогов. Они помогают на рынке труда там, где мы не можем заполнить в долгосрочной перспективе", – добавил он.

Чиновник отметил, что рынок труда страны не может обойтись без иностранцев.

Напомним, мы писали, какие будут изменения для украинских беженцев в Чехии в следующем году. Сенат одобрил продление временной защиты до 2025 года.

Также мы рассказывали, сколько украинских беженцев работают в Чехии. Согласно опросу, полная или частичная занятость есть у 72% беженцев трудоспособного возраста.

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Чехия