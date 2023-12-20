Складні умови. Скільки українських біженців працюють у Чехії: дослідження

Вже три чверті працездатних українських біженців у Чехії знайшли роботу. Більшість працюють не за своєю кваліфікацією і часто в нестабільних умовах.

Водночас 57% втікачів від війни залишаються за межею бідності, повідомляє РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com .

Згідно з опитуванням "Голос українців" від компанії PAQ Research, у листопаді працевлаштовані були 72% українських біженців, які мали зайнятість на повний чи неповний робочий день. У червні частка працевлаштованих українців була на 5% нижчою – 67%. За межею бідності, як і в червні, перебувають 57% опитаних.

Менш кваліфіковану роботу, ніж до виїзду з України, виконують майже половина українців. Кількість працівників із прекарними роботами, тобто нестабільними у поганих умовах, зросла на 3% до 58%.

Зокрема, респонденти розповіли про такі умови праці:

працюють у вихідні або пізно ввечері – 50%;

заробляють менше, ніж чехи на тій самій посаді – 40%;

змушені працювати більше чи на кількох роботах, щоб прогодувати себе – 30%;

не мають права на відпустку – 17%.

"Частка біженців, які працюють набагато нижче своєї кваліфікації, навіть вища, ніж у серпні 2022 року", – зазначили автори опитування.

Торік за будь-яку роботу бралися 37% працездатних біженців, у цьому році – 44%. Водночас мову на розмовному рівні освоїли вже 47% українців. Ще 35% розуміють прості речення.

Зараз гуманітарну допомогу отримують 36% сімей із України – на 20% менше, ніж у червні. На це вплинули зміни критеріїв виплати допомоги та збільшення трудової активності.

Після змін правил надання житла, кількість біженців, які живуть в орендованому житлі, зросла до 70% (із 49% влітку). Лише 7% біженців мають безкоштовне житло, яке держава гарантує вразливим категоріям людей.