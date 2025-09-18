Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув вже 20%, - операційний директор "Метінвесту"

Серед головних викликів для українського бізнесу залишаються дві проблеми - високі тарифи державних монополій, та дефіцит працівників, який подекуди сягає критичної межі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву операційного директора компанії "Метінвест" Олександра Мироненка на Форумі промисловців, який організовував Forbes Ukraine.

"Ми постійно ведемо діалог щодо питання тарифів держмонополій. Звісно, я розумію необхідність підвищення тарифів. Але такі рішення мають враховувати інтереси великого бізнесу - щоб приватні компанії не компенсували неефективність державних підприємств. Важливо знаходити компроміси та спільно рухатися до розв’язання цієї проблеми", - зазначив він.

Ще однією проблемою для галузі є нестача персоналу: наразі, за словами Мироненка, на підприємствах групи дефіцит кадрів становить близько 15-20%.

"Він компенсується понаднормовою працею, роботою у вихідні та залученням підрядників. Це питання залишається відкритим, адже мобілізація потрібна для підтримання обороноздатності країни, і водночас вона обмежує можливості нарощувати виробництво", - наголосив він.

Проте, попри ці виклики, "Метінвест" зумів адаптуватися до умов воєнного часу: металургійні підприємства компанії нині працюють на 75% від довоєнної потужності.

"Ми фактично відновили великі інвестиції в українські об’єкти. Цього року вклали 20 млн доларів у ремонт доменної печі на "Каметсталі", будуємо установку для згущення відходів на Північному ГЗК, що забезпечить його роботу на десятки років уперед. На наступний рік планується значна інвестиційна програма з відновлення українських фондів", - повідомив Мироненко.