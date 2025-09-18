Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув вже 20%, - операційний директор "Метінвесту"
Серед головних викликів для українського бізнесу залишаються дві проблеми - високі тарифи державних монополій, та дефіцит працівників, який подекуди сягає критичної межі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву операційного директора компанії "Метінвест" Олександра Мироненка на Форумі промисловців, який організовував Forbes Ukraine.
"Ми постійно ведемо діалог щодо питання тарифів держмонополій. Звісно, я розумію необхідність підвищення тарифів. Але такі рішення мають враховувати інтереси великого бізнесу - щоб приватні компанії не компенсували неефективність державних підприємств. Важливо знаходити компроміси та спільно рухатися до розв’язання цієї проблеми", - зазначив він.
Ще однією проблемою для галузі є нестача персоналу: наразі, за словами Мироненка, на підприємствах групи дефіцит кадрів становить близько 15-20%.
"Він компенсується понаднормовою працею, роботою у вихідні та залученням підрядників. Це питання залишається відкритим, адже мобілізація потрібна для підтримання обороноздатності країни, і водночас вона обмежує можливості нарощувати виробництво", - наголосив він.
Проте, попри ці виклики, "Метінвест" зумів адаптуватися до умов воєнного часу: металургійні підприємства компанії нині працюють на 75% від довоєнної потужності.
"Ми фактично відновили великі інвестиції в українські об’єкти. Цього року вклали 20 млн доларів у ремонт доменної печі на "Каметсталі", будуємо установку для згущення відходів на Північному ГЗК, що забезпечить його роботу на десятки років уперед. На наступний рік планується значна інвестиційна програма з відновлення українських фондів", - повідомив Мироненко.
Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.
Крім того, компанія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні загальної допомоги на 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн - допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.
У 2024 році компанія інвестувала 170,5 млн доларів у екологічні проекти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.