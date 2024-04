Дефіцит кадрів у Німеччині: на яку роботу шукають фахівців

Які вимоги до найбільш затребуваних фахівців

У Німеччині особливо затребувані спеціалісти таких професій:

інженери;

професійні доглядальники;

IT-спеціалісти;

водії вантажівок;

майстри.

Зокрема, шукають багато інженерів у галузі автоматизації, архітектури, автомобільної промисловості, відновлювальної енергетики, захисту навколишнього середовища та штучного інтелекту.

Для того, щоб влаштуватися на роботу, треба мати офіційно визнаний іноземний диплом. При цьому знання німецької мови не вимагається. Зарплата починається в середньому від 4400 євро на місяць (після відрахувань приблизно 2800 євро).

Також велика потреба у водіях вантажівок. Серед вимог – посвідчення водія має бути видане державою ЄС або Європейської економічної зони, треба пройти спеціальний тест (базова кваліфікація). Знання німецької має бути на рівні B1. Водій вантажівки заробляє приблизно 2700 євро на місяць (після сплати податків це 1870 євро).

Знайти роботу IT- фахівці можуть легко у таких сферах як розробка програмного забезпечення, керування додатками, кібербезпека. Вимоги – від 3 років професійного досвіду в IT та знання німецької мови мінімум на рівні B1. IT- фахівці заробляють у середньому 6000 євро на місяць (приблизно 3600 євро після відрахувань). Це дохід вище середнього.

Фото: У Німеччині шукають IT- фахівців (unsplash.com)

Також велика потребу у Німеччині в працівниках на посади професійних доглядальників. Для цього має бути професійна кваліфікація, навчання має бути еквівалентним 3-річним німецьким програмам. Або ж кандидати можуть пройти оцінювальний тест або курс із адаптації на теоретичні та практичні знання. Також є вимога знати німецьку на рівні мінімум B1, бо треба буде спілкуватися із пацієнтами. Німецький лікар має підтвердити, що кандидат готовий працювати професійним доглядальником. Початкова зарплата – близько 2500 євро (1750 після відрахувань)

Також у Німеччині шукають металургів, сантехніків, працівників бетонних і сталевих конструкцій, мулярів, паркетників, інженерів-електриків та прибиральників будівель. Навчання на майстра ремісничої справи займає 1-3 роки, а заробляти можна близько 3000 євро на місяць (2000 євро після відрахувань).

Скільки можна заробляти без знання мови

Без знання німецької мови і досвіду українці можуть працевлаштуватися у Німеччині на виробництві або в сфері логістики, зокрема, на складах, де найчастіше пропонують роботу пакувальників, розповідали експерти міграційної платформи EWL.

За таку роботу можна отримати мінімальну оплату – 12-13 євро на годину до відрахувань.

Також можна влаштуватися кур'єром для поштового оператора – там ставка 16,03 євро за годину до відрахувань. Також працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію, яку отримують й іноземці. Для кур'єра вона може складати до 190 євро на місяць.

Фото: Робота на складі (freepik.com)

Залежно від очікувань німецьких роботодавців та мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній, вони відкриті для найму працівників, які розмовляють англійською.