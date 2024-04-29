Дефицит кадров в Германии: на какую работу ищут специалистов
Германия сталкивается со значительным дефицитом квалифицированных работников. В стране не хватает почти 2 млн специалистов.
Представителей каких профессий больше всего ищут на работу и сколько можно заработать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.
Какие требования к наиболее востребованным специалистам
В Германии особенно востребованы специалисты таких профессий:
- инженеры;
- профессиональные сиделки;
- IT-специалисты;
- водители грузовиков;
- мастера.
В частности, ищут много инженеров в области автоматизации, архитектуры, автомобильной промышленности, возобновляемой энергетики, защиты окружающей среды и искусственного интеллекта.
Для того чтобы устроиться на работу, нужно иметь официально признанный иностранный диплом. При этом знание немецкого языка не требуется. Зарплата начинается в среднем от 4400 евро в месяц (после отчислений примерно 2800 евро).
Также большая потребность в водителях грузовиков. Среди требований – водительское удостоверение должно быть выдано государством ЕС или Европейской экономической зоны, нужно пройти специальный тест (базовая квалификация). Знание немецкого должно быть на уровне B1. Водитель грузовика зарабатывает примерно 2700 евро в месяц (после уплаты налогов это 1870 евро).
Найти работу IT-специалисты могут легко в таких сферах как разработка программного обеспечения, управление приложениями, кибербезопасность. Требования – от 3 лет профессионального опыта в IT и знания немецкого языка минимум на уровне B1. IT-специалисты зарабатывают в среднем 6000 евро в месяц (примерно 3600 евро после отчислений). Это доход выше среднего.
Фото: В Германии ищут IT-специалистов (unsplash.com)
Также большая потребность в Германии в работниках на должности профессиональных сиделок. Для этого должна быть профессиональная квалификация, обучение должно быть эквивалентно 3-летним немецким программам. Или кандидаты могут пройти оценочный тест или курс по адаптации на теоретические и практические знания. Также есть требование знать немецкий на уровне минимум B1, потому что нужно будет общаться с пациентами. Немецкий врач должен подтвердить, что кандидат готов работать профессиональной сиделкой. Начальная зарплата – около 2500 евро (1750 после отчислений)
Также в Германии ищут металлургов, сантехников, работников бетонных и стальных конструкций, каменщиков, паркетчиков, инженеров-электриков и уборщиков построек. Учеба на мастера ремесленного дела занимает 1-3 года, а зарабатывать можно около 3000 евро в месяц (2000 евро после отчислений).
Сколько можно зарабатывать без знания языка
Без знания немецкого языка и опыта украинцы могут трудоустроиться в Германии на производстве или сфере логистики, в частности, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков, рассказывали эксперты миграционной платформы EWL.
За такую работу можно получить минимальную оплату – 12-13 евро в час до отчислений.
Также можно устроиться курьером для почтового оператора – там ставка 16,03 евро за час до отчислений. Работникам могут начислять компенсацию за инфляцию, которую получают и иностранцы. Для курьера она может составлять до 190 евро в месяц.
Фото: Работа на складе (freepik.com)
В зависимости от ожиданий немецких работодателей и языковых навыков внутренних сотрудников их компаний, они открыты для найма работников, говорящих на английском.
Напомним, мы писали, кем могут работать украинские беженцы за границей.
Также мы рассказывали, кем чаще всего устраиваются работать украинцы в Латвии. Около 40% работают на низкоквалифицированной работе.
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