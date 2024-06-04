UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дефіцит кадрів, мобілізація та обстріли. Бізнес пішов у "негатив" в оцінці ділової активності

Фото: НБУ оприлюднив результати опитування бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності на тлі мобілізації та російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Як наголошують у НБУ, на тлі посилення бойових дій та обстрілів енергетики, зростання витрат, слабкого інвестиційного попиту, значного дефіциту кадрів, а також невизначеності щодо умов мобілізації очікування підприємств усіх секторів погіршилися.

У Нацбанку уточнили, що про такі настрої свідчить індекс очікувань ділової активності, який розраховують щомісяця. У травні він знизився до 48.0 проти 52.3 у квітні.

Підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності: індекс у травні становив 48.8 (у квітні - 51.7). Респонденти, яких опитав НБУ, очікують скорочення обсягів виготовленої продукції та зменшення нових замовлень.

Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування: індекс у травні становив 47.7 (у квітні - 51.8). Торгові компанії прогнозують зменшення товарообігу та обсягів закупівлі товарів.

Підприємства будівельної галузі песимістично оцінюють свої економічні результати: індекс у травні був 49.8 порівняно з 53.4 у квітні. Вони послабили оцінки зростання обсягів будівництва та обсягів нових замовлень.

Підприємства сфери послуг погіршили свої оцінки на тлі нестачі кваліфікованих кадрів та слабкого попиту: індекс знизився до 47.2 у травні (у квітні було 53.1). Респонденти очікують скорочення обсягів нових замовлень на послуги.

Зазначимо, що індекс очікування ділової активності характеризує економічний розвиток країни протягом місяця. Значення індексу на рівні 50.0 - нейтральне. Очікування позитивні, якщо значення індексу вище за нейтральний рівень. Якщо ж нижче, то очікування є негативними.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки оприлюднило опитування, згідно з яким роботодавці в Україні вважають мобілізацію однією з причин нестачі кваліфікованих кадрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниБізнес