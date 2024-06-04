Дефіцит кадрів, мобілізація та обстріли. Бізнес пішов у "негатив" в оцінці ділової активності

Як наголошують у НБУ, на тлі посилення бойових дій та обстрілів енергетики, зростання витрат, слабкого інвестиційного попиту, значного дефіциту кадрів, а також невизначеності щодо умов мобілізації очікування підприємств усіх секторів погіршилися.

У Нацбанку уточнили, що про такі настрої свідчить індекс очікувань ділової активності, який розраховують щомісяця. У травні він знизився до 48.0 проти 52.3 у квітні.

Підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності: індекс у травні становив 48.8 (у квітні - 51.7). Респонденти, яких опитав НБУ, очікують скорочення обсягів виготовленої продукції та зменшення нових замовлень.

Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування: індекс у травні становив 47.7 (у квітні - 51.8). Торгові компанії прогнозують зменшення товарообігу та обсягів закупівлі товарів.

Підприємства будівельної галузі песимістично оцінюють свої економічні результати: індекс у травні був 49.8 порівняно з 53.4 у квітні. Вони послабили оцінки зростання обсягів будівництва та обсягів нових замовлень.

Підприємства сфери послуг погіршили свої оцінки на тлі нестачі кваліфікованих кадрів та слабкого попиту: індекс знизився до 47.2 у травні (у квітні було 53.1). Респонденти очікують скорочення обсягів нових замовлень на послуги.

Зазначимо, що індекс очікування ділової активності характеризує економічний розвиток країни протягом місяця. Значення індексу на рівні 50.0 - нейтральне. Очікування позитивні, якщо значення індексу вище за нейтральний рівень. Якщо ж нижче, то очікування є негативними.