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Дефицит кадров, мобилизация и обстрелы. Бизнес ушел в "негатив" в оценке деловой активности

Фото: НБУ обнародовал результаты опроса бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинский бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности на фоне мобилизации и российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Как подчеркивают в НБУ, на фоне усиления боевых действий и обстрелов энергетики, роста расходов, слабого инвестиционного спроса, значительного дефицита кадров, а также неопределенности насчет условий мобилизации ожидания предприятий всех секторов ухудшились. 

В Нацбанке уточнили, что о таких настроениях свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который рассчитывают ежемесячно. В мае он снизился до 48.0 по сравнению с 52.3 в апреле. 

Предприятия промышленности ухудшили оценки насчет результатов своей деятельности: индекс в мае составлял 48.8 (в апреле - 51.7). Респонденты, которых опросил НБУ, ожидают сокращения объемов изготовленной продукции и уменьшение новых заказов. 

Предприятия торговли также ухудшили свои ожидания: индекс в мае составлял 47.7 (в апреле - 51.8). Торговые компании прогнозируют уменьшение товарооборота и объемов закупки товаров. 

Предприятия строительной отрасли пессимистически оценивают свои экономические результаты: индекс в мае - 49.8 по сравнению с 53.4 в апреле. Они ослабили оценки роста объемов строительства и объемов новых заказов. 

Предприятия сферы услуг ухудшили свои оценки на фоне нехватки квалифицированных кадров и слабый спрос: индекс снизился до 47.2 в мае (в апреле было 53.1). Респонденты ожидают сокращение объемов новых заказов на услуги. 

Отметим, что индекс ожидания деловой активности характеризует экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50.0 - нейтральное. Ожидания позитивны, если значение индекса выше нейтрального уровня. Если же ниже, то ожидания негативные. 

Напомним, ранее Минэкономики обнародовало опрос, согласно которому работодатели в Украине считают мобилизацию одной из причин нехватки квалифицированных кадров.

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