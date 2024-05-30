Унікальна ситуація. Чому в Україні гострий дефіцит кадрів і куди поділися всі фахівці

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В яких галузях гостро не вистачає працівників

Коротка відповідь – практично в усіх, окрім IT. Повномасштабне вторгнення значно вплинуло на ринок праці в Україні. У березні 2022 року кількість вакансій зменшилася у 10 разів. Натомість конкуренція серед шукачів зросла у 7,5 разів. Рекрутери отримували десятки відгуків від кандидатів.

Проте за два роки повномасштабної війни ринок праці пройшов шлях від дефіциту роботи до дефіциту кадрів. Серед іншого, причиною є нерівномірне відновлення ринку праці за географією та галузями.

Сьогодні можемо говорити, що за кількістю вакансій ринок праці відновився на понад 90%. Однак це відновлення нерівномірне. Якщо порівнювати з довоєнними показниками, то найбільше зросла кількість вакансій на заході та у центрі країни: у Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій області. Тут пропозицій роботи більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

Це, серед іншого, повʼязано з релокацією бізнесу. Натомість найменше відновлення показують прифронтові регіони: Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська область.

Але складнощі із закриттям вакансій мають і роботодавці у прифронтових регіонах, і на заході. У перших дефіцит кадрів передусім повʼязаний з тим, що люди були змушені переїхати у більш безпечні регіони або за кордон. Для других рекрутинг ускладнюється великою конкуренцією з роботодавцями.

Диспропорції спостерігаємо й на рівні сфер бізнесу. Найважче знаходити кандидатів на вакансії у категоріях "медицина, фармацевтика" та "робочі спеціальності, виробництво". Адже до рейтингу вакансій із найменшою кількістю відгуків від шукачів регулярно потрапляють посади лікарів (ендоскопіста, гастроентеролога, ендокринолога, лікаря УЗД, педіатра, сімейного лікаря, зубного техніка) та робітничі спеціальності (гірник, бляхар, порізчик, пилорамник, тонувальник, покрівельник).

Фото: Найважче знаходити кандидатів на вакансії у категоріях "медицина, фармацевтика" та "робочі спеціальності, виробництво" (Getty Images)

Чому в Україні бракує кваліфікованих фахівців

В Україні зараз спостерігається не просто дефіцит кадрів, а дефіцит кваліфікованих кадрів. Адже навіть всередині категорій бачимо диспропорції, коли роботодавці отримують десятки відгуків на вакансії, які не потребують спеціальної освіти, натомість їм важко підшукувати працівників на посади, що вимагають певної освіти чи навичок.

Отже, перша глобальна причина – нерівномірне відновлення ринку праці. Друга – це відтік кваліфікованих кадрів з ринку праці. Мільйони українців були змушені виїхати за кордон, стати на захист держави у лавах ЗСУ, стали волонтерами тощо. Фактично вони "випали" з ринку праці.

Ба більше, не завжди людина, яка залишається на ринку праці, може знайти роботу за фахом. Тому склалася унікальна ситуація, коли досить високий рівень безробіття поєднується із дефіцитом кадрів. Наприклад, людина виїхала з окупованого Маріуполя, де працювала на металургійному заводі. А зараз мешкає у невеликому містечку, де немає великих підприємств, проте є потреба, наприклад, в аграріях. І от ми маємо шукача, але немає підхожої йому вакансії.

У відповідь на ці виклики роботодавці впроваджують навчальні програми для студентів, перекваліфікацію для жінок на позиції, які раніше стереотипно були чоловічими, пропонують шукачам додаткові бенефіти та вдаються до інших дій для подолання дефіциту кадрів. Шукачі ж опановують нові професії або підвищують кваліфікацію.

Якщо говорити про вакансії, яких зараз найбільше на ринку праці, то їхній перелік сталий: адміністратор, вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами, бармен/бариста, продавець-консультант, бухгалтер.

Фото: Роботодавці впроваджують навчальні програми для студентів, перекваліфікацію для жінок (Getty Images)

Яка ситуація з зарплатами і де платять найбільше

Сьогодні середня зарплата в Україні складає 20 000 гривень. Найвищі зарплати, за даними Work.ua, мають фахівці на керівних посадах, в IT та Силах оборони України. Також вища за середню зарплата у категоріях:

"Нерухомість";

"Транспорт, автобізнес";

"Продаж, закупівля";

"Страхування";

"Будівництво, архітектура";

"Маркетинг, реклама, PR";

"Управління персоналом, HR".

Щодо різниці у зарплатах в одній спеціальності – у кожній професії є певний мінімум і максимум, який може залежати від великої кількості обʼєктивних і субʼєктивних чинників. Приміром, менеджер продажу в IT може заробляти більше за менеджера з продажу в інтернет-магазині, бо, наприклад, для роботи в IT вимагатиметься знання англійської мови та більший досвід роботи.