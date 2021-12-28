Дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона может превысить 1 млрд кубометров

"Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021-2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года - 128 млн куб. м, в феврале - 240 куб.м. Прогнозный дефицит в марте - 1100 млн куб. м. Такая ситуация может привести к ограничению объемов транспортировки природного газа заказчикам услуг, а также может негативно отразиться на транзитных обязательствах", - говорится в письме "Оператора ГТС Украины" в адрес премьер-министра и министра энергетики.

Важно, что расчет проводился исходя из того, что в феврале и марте будет импорт газа - по 225 млн куб. м и 265 млн куб. м соответственно. Если закупок не будет или их объемы окажутся меньше, ситуация только ухудшится.

В ОГТСУ отмечают, что по итогам совещаний в Минэнерго импорт газа в январе должен составить 274 млн кубометров и 782 млн кубометров - в первом квартале. Но "Нафтогаз", как и другие трейдеры, пока не забронировал мощности на январь, а, следовательно, не собирается импортировать газ, говорится в письме.