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Дефіцит футболістів на Бельгію: двоє травмованих залишили збірну України

Фото: Юхим Конопля (uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

Захисники національної збірної з футболу Юхим Конопля та Олексій Сич не зіграють 23 березня у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Матч Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме елітній Лізі А.

Ушкодження, яких Конопля та Сич зазнали в першій зустрічі з бельгійцями, виявилися доволі важкими. Сич, скоріш за все пропустить не менше місяця. По Коноплі наразі точної інформації немає.

У матчі, що відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, Конопля вийшов у стартовому складі, але травмувався в зіткненні на 25-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Сич, але й він зазнав ушкодження і був змушений залишити поле на 62-й хвилині.

Раніше на післяматчевій прес-конференції головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів, що замінити травмованих футболістами з резерву неможливо.

"Ми не маємо зараз такої можливості. Ми не можемо зараз зробити документи на виїзд з України. Залишилося два дні, думаю, у нас вистачить гравців, навіть якщо ми не зможемо використовувати травмованих Коноплю та Сича".

Тож до гри-відповіді в Генку готуватимуться 23 гравці:

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Валерій Бондар ("Шахтар")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
  • Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Віталій Буяльський ("Динамо")
  • Андрій Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Олександр Назаренко ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники:

  • Артем Довбик ("Рома", Італія)
  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Раніше повідомили, що Бельгія та Україна зіграють під наглядом шкільного вчителя в плей-офф Ліги націй.

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ФутболЛіга наційСергій Ребров