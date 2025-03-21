Дефіцит футболістів на Бельгію: двоє травмованих залишили збірну України

Захисники національної збірної з футболу Юхим Конопля та Олексій Сич не зіграють 23 березня у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй проти Бельгії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Матч Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме елітній Лізі А.
Ушкодження, яких Конопля та Сич зазнали в першій зустрічі з бельгійцями, виявилися доволі важкими. Сич, скоріш за все пропустить не менше місяця. По Коноплі наразі точної інформації немає.
У матчі, що відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, Конопля вийшов у стартовому складі, але травмувався в зіткненні на 25-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Сич, але й він зазнав ушкодження і був змушений залишити поле на 62-й хвилині.
Раніше на післяматчевій прес-конференції головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів, що замінити травмованих футболістами з резерву неможливо.
"Ми не маємо зараз такої можливості. Ми не можемо зараз зробити документи на виїзд з України. Залишилося два дні, думаю, у нас вистачить гравців, навіть якщо ми не зможемо використовувати травмованих Коноплю та Сича".
Тож до гри-відповіді в Генку готуватимуться 23 гравці:
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Раніше повідомили, що Бельгія та Україна зіграють під наглядом шкільного вчителя в плей-офф Ліги націй.