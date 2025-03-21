Дефицит футболистов на Бельгию: двое травмированных покинули сборную Украины

Защитники национальной сборной по футболу Ефим Конопля и Алексей Сыч не сыграют 23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.
Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.
Повреждения, которые Конопля и Сыч получили в первой встрече с бельгийцами, оказались довольно тяжелыми. Сыч, скорее всего пропустит не менее месяца. По Конопле пока точной информации нет.
В матче, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, Конопля вышел в стартовом составе, но травмировался в столкновении на 25-й минуте. Вместо него на поле вышел Сыч, но и он получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 62-й минуте.
Ранее на послематчевой пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал, что заменить травмированных футболистами из резерва невозможно.
"Мы не имеем сейчас такой возможности. Мы не можем сейчас сделать документы на выезд из Украины. Осталось два дня, думаю, у нас хватит игроков, даже если мы не сможем использовать травмированных Коноплю и Сыча".
Таким образом к ответной игре в Генке будут готовиться 23 игрока:
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Ранее сообщили, что Бельгия и Украина сыграют под присмотром школьного учителя в плей-офф Лиги наций.