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Дефицит футболистов на Бельгию: двое травмированных покинули сборную Украины

Фото: Ефим Конопля (uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

Защитники национальной сборной по футболу Ефим Конопля и Алексей Сыч не сыграют 23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

Повреждения, которые Конопля и Сыч получили в первой встрече с бельгийцами, оказались довольно тяжелыми. Сыч, скорее всего пропустит не менее месяца. По Конопле пока точной информации нет.

В матче, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, Конопля вышел в стартовом составе, но травмировался в столкновении на 25-й минуте. Вместо него на поле вышел Сыч, но и он получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 62-й минуте.

Ранее на послематчевой пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал, что заменить травмированных футболистами из резерва невозможно.

"Мы не имеем сейчас такой возможности. Мы не можем сейчас сделать документы на выезд из Украины. Осталось два дня, думаю, у нас хватит игроков, даже если мы не сможем использовать травмированных Коноплю и Сыча".

Таким образом к ответной игре в Генке будут готовиться 23 игрока:

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
  • Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Виталий Буяльский ("Динамо")
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Александр Назаренко ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

  • Артем Довбик ("Рома", Италия)
  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

 

Ранее сообщили, что Бельгия и Украина сыграют под присмотром школьного учителя в плей-офф Лиги наций.

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ФутболЛига нацийСергей Ребров