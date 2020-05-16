В Украине самый низкий тариф на электроэнергию среди европейских стран

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Цены на электроэнергию в Украине низкие как для населения, так и для промышленности

Тариф на электроэнергию для населения в Украине является самым низким среди стран Европы. Для промышленных потребителей в Украине тариф таковой является низким.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявила в.а. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Тариф для населения у нас самый низкий по европейским странам. Даже по странам-соседям: России, Грузии, Молдовы, Беларуси. Самый низкий, если сравнивать со средневзвешенной ценой - в четыре раза. То есть это миф и манипулирование. Обманывают и манипулируют обществом, заявляя об этом", - подчеркнула Буславец.

Она также отметила, что в Украине наименьший тариф для небытовых потребителей.

"То есть для бизнеса и для промышленности, если сравнивать средневзвешенную цену в европейских странах, это почти в два раза меньше", - добавила глава министерства.

Напомним, 12 мая комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поддержал план мероприятий Министерства энергетики и окружающей среды выхода энергетической отрасли из кризиса.

Автор: Анастасия Светлевская