UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дефіцит електроенергії виникає через торішні обстріли та втрату генеруючих потужностей в окупації, - Кудрицький

Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів (минулої зими) та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Основна причина дефіцитів - не вистачає обсягу генеруючих потужностей на тих електростанціях, які росіяни сильно пошкодили торік. Відновити на 100% усе за декілька місяців неможливо. Також прямий зв'язок між зниженням температури взимку і зростанням споживання. До речі, влітку все навпаки - що спекотніше на вулиці, то споживання вище. Отже, це така хронічна проблема енергосистеми, пов'язана з обстрілами і втратою великої кількості потужних електростанцій на тимчасово окупованих територіях", - пояснив він.

За його словами, вирішення проблеми на цей опалювальний сезон - прискорити ремонти тих енергоблоків, які можна швидко відремонтувати, і запустити їх у роботу.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві енергетики заявили, що причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго