Дефіцит електроенергії виникає через торішні обстріли та втрату генеруючих потужностей в окупації, - Кудрицький

"Основна причина дефіцитів - не вистачає обсягу генеруючих потужностей на тих електростанціях, які росіяни сильно пошкодили торік. Відновити на 100% усе за декілька місяців неможливо. Також прямий зв'язок між зниженням температури взимку і зростанням споживання. До речі, влітку все навпаки - що спекотніше на вулиці, то споживання вище. Отже, це така хронічна проблема енергосистеми, пов'язана з обстрілами і втратою великої кількості потужних електростанцій на тимчасово окупованих територіях", - пояснив він.

За його словами, вирішення проблеми на цей опалювальний сезон - прискорити ремонти тих енергоблоків, які можна швидко відремонтувати, і запустити їх у роботу.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві енергетики заявили, що причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми.