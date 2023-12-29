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Дефицит электроэнергии возникает из-за прошлогодних обстрелов и потери генерирующих мощностей в оккупации, - Кудрицкий

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов (прошлой зимой) и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Основная причина дефицитов - не хватает объема генерирующих мощностей на тех электростанциях, которые россияне сильно повредили в прошлом году. Восстановить на 100% все за несколько месяцев невозможно. Также прямая связь между понижением температуры зимой и ростом потребления. Кстати, летом все наоборот - чем жарче на улице, тем потребление выше. Следовательно, это такая хроническая проблема энергосистемы, связанная с обстрелами и потерей большого количества мощных электростанций на временно оккупированных территориях", - пояснил он.

По его словам, решение проблемы на этот отопительный сезон - ускорить ремонты тех энергоблоков, которые можно быстро отремонтировать, и запустить их в работу.

Напомним, накануне в Министерстве энергетики заявили, что причиной возникновения дефицита электроэнергии в определенные периоды суток являются вражеские обстрелы и нанесенные ими повреждения энергосистемы.

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