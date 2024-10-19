Дефіцит електроенергії в Україні може бути понад 4 ГВт, - МВФ

"Співробітники оцінюють значний зимовий дефіцит електроенергії (3-4 ГВт) з переважаючими ризиками погіршення ситуації, оскільки ракетні атаки продовжуються", - йдеться у документі.

Для збільшення генерації, зазначається в меморандумі, влада України має "амбітний план", що включає забезпечення країни до 1 ГВт додаткових генеруючих потужностей (включаючи газові турбіни) до кінця 2024 року, збільшення імпорту електроенергії з ЄС більш ніж на 2 ГВт та ремонт пошкодженого обладнання.

Щодо газового опалення, очікується, що внутрішній видобуток газу "Нафтогазом" та іншими гравцями задовольнить більшу частину попиту на газ з боку домогосподарств та компаній, а залишкові потреби в газі надходитимуть за рахунок імпорту (до 3 млрд куб. м).