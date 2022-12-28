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Дефіцит електроенергії в системі збільшився: в "Укренерго" назвали причину

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Київ, Середа 28 грудня 2022 11:16
Дефіцит електроенергії в системі збільшився: в "Укренерго" назвали причину Фото: дефіцит електроенергії в системі збільшився (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Дефіцит електроенергії в системі станом на 28 грудня збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через ворожий обстріл газової інфраструктури на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Водночас, як зазначили в компанії, завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

"Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадують, що енергосистема країни за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян.

"Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час", - додають в повідомленні.

Енергетики звертають увагу, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву, тож фахівці готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему.

Нагадаємо, що через обстріли росіян сталося пошкодження магістрального газогону в Харківській області. Це стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області.

Додамо, раніше ми писали про те, що російські війська під час новорічних свят російські війська можуть спробувати завдати значного удару по інфраструктурі України.

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Укренерго енергетики
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