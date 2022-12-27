ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області відключили газові котельні: що сталося

Новость на русском →
Донецька область, Вівторок 27 грудня 2022 23:35
У Донецькій області відключили газові котельні: що сталося Фото: Донецька область залишилася без газу та тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Донецькій області сталося аварійне відключення газових котелень після аварії на магістралі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області спричинило вимушене аварійне відключення котелень на території Донецької області.

"Наразі всі котельні, які працюють на газі, призупинили свою роботу", - повідомив Кириленко.

Наразі сформовано ремонтні бригади для термінового виявлення та обстеження аварійної ділянки.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського