ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дефицит электроэнергии в системе увеличился: в "Укрэнерго" назвали причину

Новина українською →
Киев, Среда 28 декабря 2022 11:16
Дефицит электроэнергии в системе увеличился: в "Укрэнерго" назвали причину Фото: дефицит электроэнергии в системе увеличился (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Дефицит электроэнергии в системе по состоянию на 28 декабря увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за вражеского обстрела газовой инфраструктуры на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В то же время, как отметили в компании, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день в ночные часы подряд не применяются ограничения потребления.

"Однако в итоге имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напоминают, что энергосистема страны за три последних месяца перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян.

"В результате этого объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время", - добавляют в сообщении.

Энергетики обращают внимание, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму, поэтому специалисты готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему.

Напомним, что из-за обстрелов россиян произошло повреждение магистрального газопровода в Харьковской области. Это послужило причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области.

Добавим, ранее мы писали о том, что российские войска во время новогодних праздников российские войска могут попытаться нанести значительный удар по инфраструктуре Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго енергетики
NEWS
Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ
Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну