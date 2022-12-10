Дефіцит електроенергії перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни, - НБУ

Фото: дефіцит електроенергії призвів до проблем в економіці України (Getty Images)

У листопаді масштабні обстріли енергооб'єктів України спричинили значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).

Як зазначається в огляді, перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесів після зростання цін (повідомили 51% респондентів, опитаних Інститутом економічних досліджень, ІЕД). Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів показало опитування Advanter. "Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, все більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося", - констатували в НБУ.