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Дефицит э/э прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности, - НБУ

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Украина, Суббота 10 декабря 2022 11:54
Дефицит э/э прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности, - НБУ Фото: дефицит электроэнергии привел к проблемам в экономике Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ноябре масштабные обстрелы энергообъектов Украины повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблемой бизнеса после роста цен (сообщили 51% респондентов, опрошенных Институтом экономических исследований, ИЭД).

Дефицит э/э прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности, - НБУ

Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов показал опрос Advanter.

"Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что восстановление экономической активности прервалось", - констатировали в НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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