Дефицит э/э прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности, - НБУ

В ноябре масштабные обстрелы энергообъектов Украины повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблемой бизнеса после роста цен (сообщили 51% респондентов, опрошенных Институтом экономических исследований, ИЭД).

Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов показал опрос Advanter.

"Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что восстановление экономической активности прервалось", - констатировали в НБУ.