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Дефіцит дуже суттєвий. Одеська область поки не може повернутися до графіку відключення світла

Фото: екстренні відключення в Одеській області продовжаться через дефіцит електроенергії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Після останнього удару Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України в Одеській області досі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію ДТЕК.

За словами ДТЕК, в результаті російської атаки "Укренерго" зменшила кількість електроенергії, яку може використати Одеська область.

"Станом на 17 січня ДТЕК Одеські електромережі отримали розпорядження на обмеження, які складають половину нормального споживання області", - пояснили в компанії.

В компанії також підкреслили, що майже половину всієї доступної електроенергії використовує критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення.

"За таких умов дотримуватись графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення", - сказали в ДТЕК.

В компанії наголосили, що наразі енергетики працюють над стабілізацією ситуації, щоб якомога швидше повернутись до прогнозованих графіків відключень, проте до графіків Одеська область зможе повернутись лише тоді, коли зменшиться дефіцит, а "Укренерго" матиме змогу надати більші ліміти споживання.

Нагадаємо, зранку в "Укренерго" заявили, що в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит, через що у 6 регіонах було введено аварійні відключення.

Також сьогодні ДТЕК повідомляв про надзвичайно високий дефіцит електроенергії У Дніпропетровській області, що досі фіксують після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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