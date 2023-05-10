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Дефіцит бюджету в РФ за перші чотири місяці вже перевищив річний план

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Росія, Середа 10 травня 2023 21:32
Дефіцит бюджету в РФ за перші чотири місяці вже перевищив річний план Фото: Прапор РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Федеральний бюджет РФ у січні-квітні був виконаний з дефіцитом 3,4 трильйона рублів (44,6 млрд доларів). Таким чином, дефіцит російського бюджету за підсумками чотирьох місяців 2023 року випереджає прогноз на весь рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів Росії.

У законі про бюджет РФ передбачено дефіцит у розмірі 2,93 трильйона рублів (майже 38,5 млрд доларів).

Згідно зі звітом Мінфіну, за перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% в порівнянні з тим же періодом 2022 року і склали 7,7 трильйона рублів (понад 101 млрд доларів). Водночас витрати бюджету зросли на 26%.

Наразі нафтогазові доходи РФ знизилися на 52% порівняно з минулим роком.

Раніше повідомлялось, що за перші два місяці 2023 року дефіцит бюджету Російської Федерації становив 2,581 трлн рублів (близько 34 млрд доларів). І майже наблизився до річного плану.

У квітні ми писали, що дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів) через великі витрати Москви та падіння доходів від нафти та газу.

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