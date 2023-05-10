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Дефицит бюджета в РФ за первые четыре месяца уже превысил годовой план

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Россия, Среда 10 мая 2023 21:32
Дефицит бюджета в РФ за первые четыре месяца уже превысил годовой план Фото: Флаг РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 триллиона рублей (44,6 млрд долларов). Таким образом, дефицит российского бюджета по итогам четырех месяцев 2023 опережает прогноз на весь год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов России.

В законе о бюджете РФ предусмотрен дефицит в размере 2,93 триллиона рублей (около 38,5 млрд долларов).

Согласно отчету Минфина, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 7,7 триллиона рублей (свыше 101 млрд долларов). В то же время расходы бюджета выросли на 26%.

В настоящее время нефтегазовые доходы РФ снизились на 52% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2023 года дефицит бюджета Российской Федерации составил 2,581 трлн. рублей (около 34 млрд долларов). И почти подошел к годовому плану.

В апреле мы писали, что дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) из-за больших расходов Москвы и падения доходов от нефти и газа.

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