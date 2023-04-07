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Дефицит бюджета РФ из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов

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Москва, Пятница 07 апреля 2023 15:06
Дефицит бюджета РФ из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов Фото: в российском бюджете образовалась дыра в 30 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) из-за больших расходов Москвы и падения доходов от нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства финансов РФ.

Год назад у России был профицит в размере 1,13 трлн рублей, но с тех пор значительные расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении ее важнейших экспортных поставок нефти и газа ударили по государственной казне.

По предварительным данным Минфина, общие государственные доходы России за квартал снизились на 20,8% по сравнению с 2022 годом и составили 5,7 трлн рублей, что обусловлено падением доходов от энергетики на 45% до 1,64 трлн рублей.

Расходы при этом ускорились на 34% до 8,1 трлн рублей.

Минфин РФ прекратил публикацию ежемесячных данных об исполнении бюджета в прошлом году. Но, судя по последним данным, в марте в России был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита в 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты.

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