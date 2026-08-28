Дефіцит бензину повертається в РФ через атаки дронів на НПЗ, - Reuters

Дефіцит пального повертається

За інформацією видання, дефіцит палива у російських регіонах поновився наприкінці серпня після короткої перерви в липні, коли місцева влада намагалася послабити обмеження на продаж.

Виробничі показники впали до критичного рівня початку липня, коли спостерігався пік першої хвилі паливної кризи, що наростала ще з травня. Автомобілі знову вишиковуються в довгі черги на заправках, зокрема в Ростові-на-Дону.

Які НПЗ опинилися під ударом

Протягом останнього тижня дрони успішно атакували кілька великих нафтопереробних підприємств РФ, які є основними виробниками автомобільного бензину.

Зокрема, через пошкодження та пожежі повністю або частково зупинили свою роботу НПЗ у таких містах, як Перм, Нижній Новгород та Ярославль.