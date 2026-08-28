Дефіцит бензину повертається в РФ через атаки дронів на НПЗ, - Reuters

Виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії атак українських безпілотників по російських НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, дефіцит палива у російських регіонах поновився наприкінці серпня після короткої перерви в липні, коли місцева влада намагалася послабити обмеження на продаж.
Виробничі показники впали до критичного рівня початку липня, коли спостерігався пік першої хвилі паливної кризи, що наростала ще з травня. Автомобілі знову вишиковуються в довгі черги на заправках, зокрема в Ростові-на-Дону.
Протягом останнього тижня дрони успішно атакували кілька великих нафтопереробних підприємств РФ, які є основними виробниками автомобільного бензину.
Зокрема, через пошкодження та пожежі повністю або частково зупинили свою роботу НПЗ у таких містах, як Перм, Нижній Новгород та Ярославль.
Нагадаємо, економіка РФ опинилася під серйозним тиском через власну агресію проти України, яка призвела до системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі.
Через масштабні пошкодження заводоуправлінь та критичних установок переробки, у багатьох російських регіонах водії вже годинами чекають у чергах на АЗС.
На багатьох заправках пальне взагалі зникає з продажу, незважаючи на постійні заяви місцевої влади про нібито стабілізацію ринку.
На тлі масштабного дефіциту президент України Володимир Зеленський жорстко висміяв проблеми Росії з бензином.
Він звернув увагу на те, що країна, яка роками будувала свою економіку на експорті енергоносіїв, через власні дії змушена шукати та імпортувати пальне.