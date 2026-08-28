UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дефіцит бензину повертається в РФ через атаки дронів на НПЗ, - Reuters

20:15 28.08.2026 Пт
2 хв
Виробництво бензину критично впало
aimg Сергій Козачук
Фото: дефіцит бензину повертається в РФ (Getty Images)

Виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії атак українських безпілотників по російських НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дефіцит пального повертається

За інформацією видання, дефіцит палива у російських регіонах поновився наприкінці серпня після короткої перерви в липні, коли місцева влада намагалася послабити обмеження на продаж.

Виробничі показники впали до критичного рівня початку липня, коли спостерігався пік першої хвилі паливної кризи, що наростала ще з травня. Автомобілі знову вишиковуються в довгі черги на заправках, зокрема в Ростові-на-Дону.

Які НПЗ опинилися під ударом

Протягом останнього тижня дрони успішно атакували кілька великих нафтопереробних підприємств РФ, які є основними виробниками автомобільного бензину.

Зокрема, через пошкодження та пожежі повністю або частково зупинили свою роботу НПЗ у таких містах, як Перм, Нижній Новгород та Ярославль.

Паливна криза в Росії

Нагадаємо, економіка РФ опинилася під серйозним тиском через власну агресію проти України, яка призвела до системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі.

Через масштабні пошкодження заводоуправлінь та критичних установок переробки, у багатьох російських регіонах водії вже годинами чекають у чергах на АЗС.

На багатьох заправках пальне взагалі зникає з продажу, незважаючи на постійні заяви місцевої влади про нібито стабілізацію ринку.

На тлі масштабного дефіциту президент України Володимир Зеленський жорстко висміяв проблеми Росії з бензином.

Він звернув увагу на те, що країна, яка роками будувала свою економіку на експорті енергоносіїв, через власні дії змушена шукати та імпортувати пальне.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
дефицит бензинаВійна в УкраїніРосійська ФедераціяНПЗАтака дронів