Дефицит бензина возвращается в РФ из-за атак дронов на НПЗ, - Reuters

Дефицит горючего возвращается

По информации издания, дефицит топлива в российских регионах возобновился в конце августа после короткого перерыва в июле, когда местные власти пытались ослабить ограничения на продажу.

Производственные показатели упали до критического уровня начала июля, когда наблюдался пик первой волны нараставшего еще с мая топливного кризиса. Автомобили снова выстраиваются в длинные очереди на заправках, в том числе в Ростове-на-Дону.

Какие НПЗ оказались под ударом

В течение последней недели дроны успешно атаковали несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий РФ, являющихся основными производителями автомобильного бензина.

В частности, из-за повреждений и пожаров полностью или частично остановили свою работу НПЗ в таких городах, как Пермь, Нижний Новгород и Ярославль.