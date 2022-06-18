Дефицит бензина в Украине. Данилов дал неутешительный прогноз по ценам

Проблема с дефицитом бензина в Украине постепенно решится. Однако довоенных цен на топливо ждать не приходится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью изданию "Лига.net".

"Думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени он будет решен", - сообщил Данилов.

При этом он уверен, что той цены, которая была раньше, уже не будет.

"Если по всему миру цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?" - сказал секретарь СНБО.

