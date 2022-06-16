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Как долго удержатся рекордно высокие цены на бензин: прогноз на ближайший год

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Украина, Четверг 16 июня 2022 15:22
Как долго удержатся рекордно высокие цены на бензин: прогноз на ближайший год Фото: Цены на бензин будут рекордно высокими в течение ближайшего года
Автор: Александр Белоус

Цены на топливо на заправках останутся высокими и в следующем году из-за перебоев с поставками российской нефти. Нефтеперерабатывающие заводы изо всех сил пытаются удовлетворить спрос, восстанавливающийся после пандемии, сообщила консалтинговая компания Wood Mackenzie.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Давление должно снизиться во второй половине следующего года, когда ожидается запуск нескольких новых крупных нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на Ближнем Востоке, говорится в отчете WoodMac.

По словам аналитика Wood Mackenzie Алана Гелдера, на данный момент рекордные цены на бензин и дизельное топливо в США, Европе и других странах снизили мировой спрос на нефть примерно на 1 миллион баррелей в сутки, что составляет примерно 1% мирового спроса.

"Система выглядит очень, очень напряженной, пока не появится небольшой запас новых (перерабатывающих) мощностей", - сказал Гелдер агентству Reuters.

По данным WoodMac, прибыль, которую нефтеперерабатывающие заводы получают от перегонки сырой нефти в топливо, такое как бензин и дизельное топливо, находится на рекордно высоком уровне около 30 долларов за баррель.

Западные санкции в отношении российской нефти после ее вторжения в Украину в феврале привели к снижению добычи российской нефти и объемов нефтепереработки и серьезно нарушили потоки нефти по всему миру, что привело к росту цен на нефть.

WoodMac ожидает, что в следующем году цены на нефть в среднем составят около 100 долларов за баррель по сравнению со 110 долларами в этом году. Цены на нефть марки Brent в настоящее время находятся на уровне около 120 долларов за баррель.

Гелдер сказал, что нефтеперерабатывающий сектор работает на максимуме, где это возможно, и уделяет первостепенное внимание дизельному топливу, но предложение остается недостаточным для удовлетворения спроса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, пиковый сезон потребления топлива в Украине ожидается в августе-сентябре. Поступление постепенно увеличивается, но из-за проблем в Европе импорт ограничен.

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Цены на бензин
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