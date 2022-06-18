Дефіцит бензину в Україні. Данилов дав невтішний прогноз щодо цін

Проблема з дефіцитом бензину в Україні поступово вирішиться. Однак довоєнних цін на паливо чекати не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова В інтерв'ю виданню "Лига.net".

"Думаю, це питання швидше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно буде вирішене", - повідомив Данилов.

При цьому він упевнений, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде.

"Якщо по всьому світу Ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?"- сказав секретар РНБО.

