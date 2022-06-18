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Дефіцит бензину в Україні. Данилов дав невтішний прогноз щодо цін

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Україна, Субота 18 червня 2022 12:42
Дефіцит бензину в Україні. Данилов дав невтішний прогноз щодо цін Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проблема з дефіцитом бензину в Україні поступово вирішиться. Однак довоєнних цін на паливо чекати не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова В інтерв'ю виданню "Лига.net".

"Думаю, це питання швидше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно буде вирішене", - повідомив Данилов.

При цьому він упевнений, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде.

"Якщо по всьому світу Ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?"- сказав секретар РНБО.

Як повідомляло РБК-Україна, піковий сезон споживання палива в Україні очікується в серпні-вересні. Надходження поступово збільшується, але через проблеми в Європі імпорт обмежений.

За прогнозом консалтингової компанії Wood Mackenzie, ціни на паливо на заправках у всьому світі залишаться високими і в наступному році. Тиск має знизитися у другій половині 2023 року, коли очікується запуск декількох нових великих нафтопереробних заводів.

Нафтопереробний сектор працює на максимумі, де це можливо, і приділяє першорядну увагу дизельному паливу, але пропозиція залишається недостатньою для задоволення попиту, оскільки економіка продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19.

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