Defense Express пояснило, в чому важливість атаки українських дронів на буксир та баржу РФ

Україна, ймовірно, атакувала дронами російський буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179". Це перший удар українських безпілотників по ворожій цілі в акваторії Азовського моря з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

За даними видання, подібна атака свідчить про те, що Україна має нові далекобійні можливості для ударів по російських цілях. Зокрема, під час атаки наші захисники змогли обійти щільну систему ППО росіян у прифронтовій зоні.

Також, як пишуть у виданні, буксир "Інженер Смирнов" та баржа "Секція-179" схожі за розмірами із російськими кораблями Чорноморського флоту, які зараз перебувають в акваторії Азовського моря. Тому і вони можуть стати цілями українських дронів.

У Defense Express припускають, що для атаки українські захисники використовували систему телеуправління дальнобійними дронами. Її перевага у тому, що вона передає зображення в режимі реального часу. Якщо ця інформація виявиться правдою, то подібні атаки безпілотників продовжуватимуться, вважають журналісти.

Але видання уточнює, що варіант із ударом "по координатах" відкидати також не варто.

Журналісти наголошують, що і перша, і друга версії означають "можливий початок систематичного терору для російських цілей в Азовському морі".