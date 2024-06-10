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Defense Express объяснило, в чем важность атаки украинских дронов на буксир и баржу РФ

Понедельник 10 июня 2024 18:12
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Defense Express объяснило, в чем важность атаки украинских дронов на буксир и баржу РФ Иллюстративное фото: украинские военные дронами ударили по барже и буксиру РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина, вероятно, атаковала дронами российский буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179". Это первый удар украинских беспилотников по вражеской цели в акватории Азовского моря с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным издания, подобная атака свидетельствует о том, что у Украины появляются новые дальнобойные возможности для ударов по российским целям. В частности, во время атаки наши защитники смогли обойти плотную систему ПВО россиян в прифронтовой зоне.

Также, как пишут в издании, буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179" схожи по размерам с российскими кораблями Черноморского флота, которые сейчас находятся в акватории Азовского моря. Поэтому и они могут стать целями украинских дронов.

В Defense Express предполагают, что для атаки украинские защитники использовали систему телеуправления дальнобойными дронами. Ее преимущество состоит в том, что она передает изображение в режиме реального времени. Если эта информация окажется правдой, то подобные атаки беспилотников будут продолжаться, считают журналисты.

Но издание уточняет, что вариант с ударом "по координатам" отбрасывать также не стоит.

Журналисты подчеркивают, что и первая, и вторая версии означают "возможное начало систематического террора для российских целей в Азовском море".

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 10 июня, россияне жаловались, что 8 июня буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179" были атакованы в акватории Азовского моря беспилотниками.

В ударе в сети обвиняли украинских защитников. При этом Украина официально информацию об ударе не подтверждала.

Также в СМИ появлялась информация об атаке на десантный корабль россиян в Азовском море. Позже слухи опроверг спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук.

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