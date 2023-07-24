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DeepState: ЗСУ просуваються на південь від Бахмута і під Оріховим у Запорізькій області

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Україна, Понеділок 24 липня 2023 20:55
DeepState: ЗСУ просуваються на південь від Бахмута і під Оріховим у Запорізькій області Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України продовжують просуватися в районі Бахмута (Донецька область) і Оріхова (Запорізька область). Також українським бійцям вдається стримувати атаки окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepState.

Ситуація на фронтах

В Запорізькій області українські бійці поступово просуваються вперед. Їм вдалося відкинути росіян в районі села Роботине, ця територія перейшла у так звану "сіру зону".

DeepState: ЗСУ просуваються на південь від Бахмута і під Оріховим у Запорізькій області

Фото: Росіяни відступають у Запорізькій області (deepstatemap.live)

Також "сірої зони" стало більше в районі Кам'янського Запорізької області.

На Бахмутському напрямку українські військові просунулись в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. На певних ділянках просування сягає понад 2 км.

DeepState: ЗСУ просуваються на південь від Бахмута і під Оріховим у Запорізькій області

Фото: Військові звільняють території під Бахмутом (deepstatemap.live)

В Луганській області окупанти намагаються наступати на позиції ЗСУ. У так звану "сіру зону" могло перейти село Новоєгорівка, але саме просування росіян не є значним.

DeepState: ЗСУ просуваються на південь від Бахмута і під Оріховим у Запорізькій області

Фото: Окупанти намагаються тиснути у Луганській області (deepstatemap.live)

На інших ділянках фронту просувань зафіксовано не було.

Контрнаступ ЗСУ

За час наступу Сили оборони звільнили понад 192 кв. км території на півдні, а за минулий тиждень просунулись на 12 кв. км. Наші бійці ведуть наступальні операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

На Бахмутському напрямку за час наступу українські бійці звільнили близько 35 кв. км території, а минулого тижня - 4 кв. км. Головні бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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