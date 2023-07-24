DeepState: ЗСУ просуваються на південь від Бахмута і під Оріховим у Запорізькій області
Збройні сили України продовжують просуватися в районі Бахмута (Донецька область) і Оріхова (Запорізька область). Також українським бійцям вдається стримувати атаки окупантів у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepState.
Ситуація на фронтах
В Запорізькій області українські бійці поступово просуваються вперед. Їм вдалося відкинути росіян в районі села Роботине, ця територія перейшла у так звану "сіру зону".
Фото: Росіяни відступають у Запорізькій області (deepstatemap.live)
Також "сірої зони" стало більше в районі Кам'янського Запорізької області.
На Бахмутському напрямку українські військові просунулись в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. На певних ділянках просування сягає понад 2 км.
Фото: Військові звільняють території під Бахмутом (deepstatemap.live)
В Луганській області окупанти намагаються наступати на позиції ЗСУ. У так звану "сіру зону" могло перейти село Новоєгорівка, але саме просування росіян не є значним.
Фото: Окупанти намагаються тиснути у Луганській області (deepstatemap.live)
На інших ділянках фронту просувань зафіксовано не було.
Контрнаступ ЗСУ
За час наступу Сили оборони звільнили понад 192 кв. км території на півдні, а за минулий тиждень просунулись на 12 кв. км. Наші бійці ведуть наступальні операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.
На Бахмутському напрямку за час наступу українські бійці звільнили близько 35 кв. км території, а минулого тижня - 4 кв. км. Головні бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
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