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DeepState: ВСУ продвинулись возле Работиного и Урожайного

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Суббота 19 августа 2023 01:47
DeepState: ВСУ продвинулись возле Работиного и Урожайного
Автор: Антон Малиновский

За последние сутки Вооруженные силы Украины имели успехи на Запорожском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивную карту DeepState.

Так, в Запорожском направлении в результате активных наступательных действий Вооруженных Сил есть успехи в районе населенного пункта Работино.

"Маленькими шагами, посадка за посадкой в тяжелых боях бойцы Сил обороны освобождают нашу территорию", - отмечают аналитики.

А на Бердянском направлении ВСУ имели успехи к юго-востоку от поселка Урожайное.

DeepState: ВСУ продвинулись возле Работиного и Урожайного

Контрнаступление ВСУ

В последние месяцы Силы обороны активизировали свои усилия по отвоеванию оккупированных территорий и имели успехи сразу на нескольких направлениях.

Так, в последние дни украинские военные продолжали наступательную операцию к югу от Бахмута. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

А 17 августа россияне потеряли на Таврическом направлении 234 солдата и техники.

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