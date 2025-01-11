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Deep State заявив про повну окупацію Курахового. Що кажуть у ЗСУ

Фото: в ЗСУ розповіли, чи захопила РФ Курахове повністю чи ні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові утримують позиції в Кураховому Донецької області. РФ не захопила місто повністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова, Deep State.

Зранку 11 січня аналітики Deep State написали, що російські війська повністю заахопили місто Курахове.

"Ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики Deep State заявили, що РФ повністю захопила Курахове (deepstatemap.live)

Чи окупувала РФ Курахове повністю: що кажуть в ЗСУ

За словами речника ОСУВ "Хортиця", ЗСУ мають позиції в межах Курахового, росіяни не окупували місто повністю.

"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо", - розповів він.

Водночас, за словами Трегубова, звісно, там більша частина міста просто "знесена в щебінь і це треба визнати".

Ситуація в районі Курахового

Бої за Курахове Донецької області йдуть вже кілька місяців.

Ще наприкінці листопада РБК-Україна повідомляло, що обстановка в районі міста Курахове може поринути в "туман війни". Таку ж ситуацію вже доводилось спостерігати з Вугледаром та Селидовим.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко для YouTube-каналу РБК-Україна висловлював думку про те, що ЗСУ все ж таки доведеться вийти з Курахового, але на той час сили росіян сильно вичерпаються.

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