Deep State заявив про повну окупацію Курахового. Що кажуть у ЗСУ

Українські військові утримують позиції в Кураховому Донецької області. РФ не захопила місто повністю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова, Deep State.
Зранку 11 січня аналітики Deep State написали, що російські війська повністю заахопили місто Курахове.
"Ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - йдеться у повідомленні.
Аналітики Deep State заявили, що РФ повністю захопила Курахове (deepstatemap.live)
За словами речника ОСУВ "Хортиця", ЗСУ мають позиції в межах Курахового, росіяни не окупували місто повністю.
"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо", - розповів він.
Водночас, за словами Трегубова, звісно, там більша частина міста просто "знесена в щебінь і це треба визнати".
Бої за Курахове Донецької області йдуть вже кілька місяців.
Ще наприкінці листопада РБК-Україна повідомляло, що обстановка в районі міста Курахове може поринути в "туман війни". Таку ж ситуацію вже доводилось спостерігати з Вугледаром та Селидовим.
Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко для YouTube-каналу РБК-Україна висловлював думку про те, що ЗСУ все ж таки доведеться вийти з Курахового, але на той час сили росіян сильно вичерпаються.
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