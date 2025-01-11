Deep State заявил о полной оккупации Курахово. Что говорят в ВСУ

Украинские военные удерживают позиции в Курахово Донецкой области. РФ не захватила город полностью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, Deep State.
Утром 11 января аналитики Deep State написали, что российские войска полностью захватили город Курахово.
"Враг оккупировал Курахово, а также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", - говорится в сообщении.
Аналитики Deep State заявили, что РФ полностью захватила Курахово (deepstatemap.live)
По словам представителя ОСГВ "Хортица", ВСУ имеют позиции в пределах Курахово, россияне не оккупировали город полностью.
"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на ТЭС, которая входит в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем", - рассказал он.
В то же время, по словам Трегубова, конечно, там большая часть города просто "снесена в щебень и это надо признать".
Бои за Курахово Донецкой области идут уже несколько месяцев.
Еще в конце ноября РБК-Украина сообщало, что обстановка в районе города Курахово может погрузиться в "туман войны". Такую же ситуацию уже приходилось наблюдать с Угледаром и Селидово.
Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для YouTube-канала РБК-Украина высказывал мнение о том, что ВСУ все же придется выйти из Курахово, но к тому времени силы россиян сильно иссякнут.
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