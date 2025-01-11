Deep State заявил о полной оккупации Курахово. Что говорят в ВСУ

Утром 11 января аналитики Deep State написали, что российские войска полностью захватили город Курахово.

"Враг оккупировал Курахово, а также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", - говорится в сообщении.

Аналитики Deep State заявили, что РФ полностью захватила Курахово (deepstatemap.live)

Оккупировала ли РФ Курахово полностью: что говорят в ВСУ

По словам представителя ОСГВ "Хортица", ВСУ имеют позиции в пределах Курахово, россияне не оккупировали город полностью.

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на ТЭС, которая входит в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем", - рассказал он.

В то же время, по словам Трегубова, конечно, там большая часть города просто "снесена в щебень и это надо признать".