Дедлайна по достижению договоренности о новой программе с МВФ нет, - Гончарук

Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) не существует дедлайнов по достижению договоренности о новой программе МВФ. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, Украина стремится завершить переговоры с МВФ как можно быстрее. Премьер ожидает, что договоренности на техническом уровне между сторонами будут достигнуты в ближайшее время. При этом никаких дедлайнов в данном вопросе перед Украиной не стоит.

"Дедлайнов, конечно, никаких нет. У Украины был очень разный опыт получения программ МВФ. Главное - мы находимся с ними в постоянном диалоге и работе", - сообщил премьер-министр.

Гончарук отметил, что после заключения трехлетней программы МВФ ресурсы станут автоматически дешевле для Украины.

"Для многих людей в мире это маркер, что Украина - солидный партнер, который будет принимать риски на себя", - рассказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Миссия МВФ во время визита в Киев с 14 по 22 ноября 2019 года добилась значительного прогресса в обсуждении новой программы с Украиной. Соответствующее заявление было обнародовано главой миссии Роном ванн Руденом.

Также сообщалось, что из-за Дня благодарения в США решение о новой программе МВФ немного задерживается. По словам главы НБУ Якова Смолия, в Вашингтоне продолжаются консультации с представителям МВФ.