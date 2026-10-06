Дедлайн вже скоро: батькам першачків нагадали, як отримати 5 тисяч гривень

Батьки першокласників можуть отримати 5 000 гривень фінансової підтримки в межах програми "Пакунок школяра" до 1 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Виплату надають батькам для покриття поточних потреб дитини. Отримані кошти можна спрямувати на:
Подати заяву можна в "Дії". Для цього необхідно:
Всі виплати на дітей від держави нараховуються на спеціальний рахунок "Турбота для дитини" Дія.Картки. Для його відкриття потрібно:
Відкрити рахунок можна буде також під час подання заяви на послуги "єЯсла", допомогу до досягнення дитиною одного року, "Пакунок школяра" та "Пакунок малюка".
Нагадаємо, з 1 вересня 2027 року оновлений курс "Захист України" планують запровадити для учнів усіх шкіл країни.
Старшокласники матимуть можливість поглиблено опановувати окремі напрямки, серед яких управління дронами, інженерія та кібербезпека.