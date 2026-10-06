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Дедлайн вже скоро: батькам першачків нагадали, як отримати 5 тисяч гривень

22:14 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в "Дії" розповіли, як оформити допомогу на дитину (Колаж РБК-Україна)

Батьки першокласників можуть отримати 5 000 гривень фінансової підтримки в межах програми "Пакунок школяра" до 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Виплату надають батькам для покриття поточних потреб дитини. Отримані кошти можна спрямувати на:

  • осінній та зимовий одяг;
  • взуття;
  • додаткове шкільне приладдя.

Подати заяву можна в "Дії". Для цього необхідно:

  • відкрити Сервіси - Допомога від держави - Пакунок школяра;
  • обрати дитину, яка йде до першого класу;
  • відкрити Дія.Картку з рахунком "Турбота для дитини", якщо вона ще не оформлена;
  • обрати її для зарахування грошей;
  • перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Всі виплати на дітей від держави нараховуються на спеціальний рахунок "Турбота для дитини" Дія.Картки. Для його відкриття потрібно:

  • увійти у застосунок одного з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, Абанк, Банк Кредит Дніпро або Sense Bank);
  • відкрити Дія.Картку (якщо вона відсутня);
  • у розділі відкриття рахунків оформити спеціальний рахунок "Турбота для дитини".

Відкрити рахунок можна буде також під час подання заяви на послуги "єЯсла", допомогу до досягнення дитиною одного року, "Пакунок школяра" та "Пакунок малюка".

Нагадаємо, з 1 вересня 2027 року оновлений курс "Захист України" планують запровадити для учнів усіх шкіл країни.

Старшокласники матимуть можливість поглиблено опановувати окремі напрямки, серед яких управління дронами, інженерія та кібербезпека.

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ШколаДіяВиплати на дитину