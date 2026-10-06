RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Дедлайн уже скоро: родителям первоклашек напомнили, как получить 5 тысяч гривен

22:14 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в "Дії" рассказали, как оформить помощь на ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Родители первоклассников могут получить 5 000 гривен финансовой поддержки в рамках программы "Пакет школьника" до 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Дії".

Выплату предоставляют родителям для покрытия текущих потребностей ребенка. Вырученные средства можно направить на:

  • осеннюю и зимнюю одежду;
  • обувь;
  • дополнительные школьные принадлежности.

Подать заявление можно в "Дії". Для этого необходимо:

  • открыть Сервисы - Помощь от государства - Пакет школьника;
  • выбрать ребенка, который идет в первый класс;
  • открыть Дія.Карту со счетом "Забота для ребенка", если она еще не оформлена;
  • выбрать ее для зачисления денег;
  • проверить данные и подписать заявление Дія.Подписью.

Все выплаты на детей от государства начисляются на специальный счет "Забота для ребенка" Дія.Карты. Для его открытия требуется:

  • войти в приложение одного из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Абанк, Банк Кредит Днепр или Sense Bank);
  • открыть Дія.Карту (если она отсутствует);
  • в разделе открытия счетов оформить специальный счет "Забота для ребенка".

Открыть счет можно будет также при подаче заявления на услуги "єЯсла", помощь к достижению ребенком одного года, "Пакет школьника" и "Пакет малыша".

Напомним, с 1 сентября 2027 года обновленный курс "Защита Украины" планируют ввести для учеников всех школ страны.

Старшеклассники будут иметь возможность углубленно овладевать отдельными направлениями, среди которых управление дронами, инженерия и кибербезопасность.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ШколаДияВыплаты на ребенка