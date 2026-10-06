Дедлайн уже скоро: родителям первоклашек напомнили, как получить 5 тысяч гривен

Родители первоклассников могут получить 5 000 гривен финансовой поддержки в рамках программы "Пакет школьника" до 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Дії".
Выплату предоставляют родителям для покрытия текущих потребностей ребенка. Вырученные средства можно направить на:
Подать заявление можно в "Дії". Для этого необходимо:
Все выплаты на детей от государства начисляются на специальный счет "Забота для ребенка" Дія.Карты. Для его открытия требуется:
Открыть счет можно будет также при подаче заявления на услуги "єЯсла", помощь к достижению ребенком одного года, "Пакет школьника" и "Пакет малыша".
Напомним, с 1 сентября 2027 года обновленный курс "Защита Украины" планируют ввести для учеников всех школ страны.
Старшеклассники будут иметь возможность углубленно овладевать отдельными направлениями, среди которых управление дронами, инженерия и кибербезопасность.