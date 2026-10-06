ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Дедлайн вже скоро: батькам першачків нагадали, як отримати 5 тисяч гривень

22:14 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Дедлайн вже скоро: батькам першачків нагадали, як отримати 5 тисяч гривень Ілюстративне фото: в "Дії" розповіли, як оформити допомогу на дитину (Колаж РБК-Україна)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Батьки першокласників можуть отримати 5 000 гривень фінансової підтримки в межах програми "Пакунок школяра" до 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Виплату надають батькам для покриття поточних потреб дитини. Отримані кошти можна спрямувати на:

  • осінній та зимовий одяг;
  • взуття;
  • додаткове шкільне приладдя.

Подати заяву можна в "Дії". Для цього необхідно:

  • відкрити Сервіси - Допомога від держави - Пакунок школяра;
  • обрати дитину, яка йде до першого класу;
  • відкрити Дія.Картку з рахунком "Турбота для дитини", якщо вона ще не оформлена;
  • обрати її для зарахування грошей;
  • перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Всі виплати на дітей від держави нараховуються на спеціальний рахунок "Турбота для дитини" Дія.Картки. Для його відкриття потрібно:

  • увійти у застосунок одного з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, Абанк, Банк Кредит Дніпро або Sense Bank);
  • відкрити Дія.Картку (якщо вона відсутня);
  • у розділі відкриття рахунків оформити спеціальний рахунок "Турбота для дитини".

Відкрити рахунок можна буде також під час подання заяви на послуги "єЯсла", допомогу до досягнення дитиною одного року, "Пакунок школяра" та "Пакунок малюка".

Нагадаємо, з 1 вересня 2027 року оновлений курс "Захист України" планують запровадити для учнів усіх шкіл країни.

Старшокласники матимуть можливість поглиблено опановувати окремі напрямки, серед яких управління дронами, інженерія та кібербезпека.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Школа Дія Виплати на дитину
Новини
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла