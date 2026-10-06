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Главная » Жизнь » Деньги

Дедлайн уже скоро: родителям первоклашек напомнили, как получить 5 тысяч гривен

22:14 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Дедлайн уже скоро: родителям первоклашек напомнили, как получить 5 тысяч гривен Иллюстративное фото: в "Дії" рассказали, как оформить помощь на ребенка (Коллаж РБК-Украина)
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Родители первоклассников могут получить 5 000 гривен финансовой поддержки в рамках программы "Пакет школьника" до 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Дії".

Выплату предоставляют родителям для покрытия текущих потребностей ребенка. Вырученные средства можно направить на:

  • осеннюю и зимнюю одежду;
  • обувь;
  • дополнительные школьные принадлежности.

Подать заявление можно в "Дії". Для этого необходимо:

  • открыть Сервисы - Помощь от государства - Пакет школьника;
  • выбрать ребенка, который идет в первый класс;
  • открыть Дія.Карту со счетом "Забота для ребенка", если она еще не оформлена;
  • выбрать ее для зачисления денег;
  • проверить данные и подписать заявление Дія.Подписью.

Все выплаты на детей от государства начисляются на специальный счет "Забота для ребенка" Дія.Карты. Для его открытия требуется:

  • войти в приложение одного из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Абанк, Банк Кредит Днепр или Sense Bank);
  • открыть Дія.Карту (если она отсутствует);
  • в разделе открытия счетов оформить специальный счет "Забота для ребенка".

Открыть счет можно будет также при подаче заявления на услуги "єЯсла", помощь к достижению ребенком одного года, "Пакет школьника" и "Пакет малыша".

Напомним, с 1 сентября 2027 года обновленный курс "Защита Украины" планируют ввести для учеников всех школ страны.

Старшеклассники будут иметь возможность углубленно овладевать отдельными направлениями, среди которых управление дронами, инженерия и кибербезопасность.

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