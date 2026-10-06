Дедлайн уже скоро: родителям первоклашек напомнили, как получить 5 тысяч гривен

Родители первоклассников могут получить 5 000 гривен финансовой поддержки в рамках программы "Пакет школьника" до 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу " Дії ".

Выплату предоставляют родителям для покрытия текущих потребностей ребенка. Вырученные средства можно направить на:

осеннюю и зимнюю одежду;

обувь;

дополнительные школьные принадлежности.

Подать заявление можно в "Дії". Для этого необходимо:

открыть Сервисы - Помощь от государства - Пакет школьника;

выбрать ребенка, который идет в первый класс;

открыть Дія.Карту со счетом "Забота для ребенка", если она еще не оформлена;

выбрать ее для зачисления денег;

проверить данные и подписать заявление Дія.Подписью.

Все выплаты на детей от государства начисляются на специальный счет "Забота для ребенка" Дія.Карты. Для его открытия требуется:

войти в приложение одного из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Абанк, Банк Кредит Днепр или Sense Bank);

открыть Дія.Карту (если она отсутствует);

в разделе открытия счетов оформить специальный счет "Забота для ребенка".

Открыть счет можно будет также при подаче заявления на услуги "єЯсла", помощь к достижению ребенком одного года, "Пакет школьника" и "Пакет малыша".