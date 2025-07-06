Дедлайн Трампа на підході: США укладуть ще кілька торговельних угод, - Бессент

Виступаючи в ефірі CNN, крім прогнозу важливих заяв найближчими днями він повідомив, що президент США Дональд Трамп розішле також листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не так багато торгівлі.

У цих листах країни будуть повідомлені про те, що їм доведеться зіткнутися з більш високими ставками мит, які були встановлені 2 квітня, а потім припинені на 90 днів.

"Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговельним партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію з мертвої точки, то 1 серпня ви бумерангом повернетеся до рівня тарифів 2 квітня. Тому я думаю, що ми дуже швидко побачимо багато угод", - сказав Бессент.

Водночас він заперечує, що 1 серпня - це новий термін для тарифних переговорів.

"Ми говоримо, що це відбувається саме тоді. Якщо ви хочете прискорити процес, дійте. Якщо ви хочете повернутися до старого тарифу, це ваш вибір", - додав міністр.

Також Reuters наводить слова Кевіна Хассета, який очолює Національну економічну раду Білого дому. В інтерв'ю на каналі CBS він запропонував країнам, які ведуть серйозні переговори - умовну свободу маневру.

"Є терміни, і є події, які близькі, тому, можливо, щось буде відкладено після крайнього терміну", - сказав Гассетт, додавши, що Трамп вирішить, чи може це статися.