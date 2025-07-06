Дедлайн Трампа на підході: США укладуть ще кілька торговельних угод, - Бессент

Сполучені Штати близькі до укладення ще кількох торговельних угод до того, як 9 липня мають набути чинності підвищені мита.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Виступаючи в ефірі CNN, крім прогнозу важливих заяв найближчими днями він повідомив, що президент США Дональд Трамп розішле також листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не так багато торгівлі.
У цих листах країни будуть повідомлені про те, що їм доведеться зіткнутися з більш високими ставками мит, які були встановлені 2 квітня, а потім припинені на 90 днів.
"Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговельним партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію з мертвої точки, то 1 серпня ви бумерангом повернетеся до рівня тарифів 2 квітня. Тому я думаю, що ми дуже швидко побачимо багато угод", - сказав Бессент.
Водночас він заперечує, що 1 серпня - це новий термін для тарифних переговорів.
"Ми говоримо, що це відбувається саме тоді. Якщо ви хочете прискорити процес, дійте. Якщо ви хочете повернутися до старого тарифу, це ваш вибір", - додав міністр.
Також Reuters наводить слова Кевіна Хассета, який очолює Національну економічну раду Білого дому. В інтерв'ю на каналі CBS він запропонував країнам, які ведуть серйозні переговори - умовну свободу маневру.
"Є терміни, і є події, які близькі, тому, можливо, щось буде відкладено після крайнього терміну", - сказав Гассетт, додавши, що Трамп вирішить, чи може це статися.
Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп оголосив масштабні мита проти більшості країн - торговельних партнерів США.
Тарифи мали 10% базову ставку, але для деяких країн мита досягли 50%. Ця новина розбурхала фінансові ринки, спонукавши Трампа призупинити всі 90 днів - до 9 липня, щоб дати час для переговорів щодо укладення угод. Водночас базовий тариф у розмірі 10% залишився в дії.
Наразі США уклали торговельні угоди тільки з Великою Британією та Китаєм. Також ведуться серйозні переговори про угоду з В'єтнамом, Індією, Тайванем, Бразилією, ЄС і Японією.
Також зазначимо, що днями Трамп сказав, що не розглядає можливість перенесення крайнього терміну щодо мит.
Крім того, він сказав журналістам, що підписав листи з різними рівнями мит для 12 країн. За його словами, їх надішлють уже завтра в понеділок, 7 липня.
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