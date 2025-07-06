Дедлайн Трампа на подходе: США заключат еще несколько торговых сделок, - Бессент

Выступая в эфире CNN, кроме прогноза важных заявлений в ближайшие дни он сообщил, что президент США Дональд Трамп разошлет также письма 100 небольшим странам, с которыми у Америки не так много торговли.

В этих письмах страны будут уведомлены о том, что им придется столкнуться с более высокими ставками пошлин, которые были установлены 2 апреля, а затем приостановлены на 90 дней.

"Президент Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов 2 апреля . Поэтому я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - сказал Бессент.

В то же время он отрицает, что 1 августа - это новый срок для тарифных переговоров.

"Мы говорим, что это происходит именно тогда. Если вы хотите ускорить процесс, действуйте. Если вы хотите вернуться к старому тарифу, это ваш выбор", - добавил министр.

Также Reuters приводит слова Кевина Хассета, который возглавляет Национальный экономический совет Белого дома. В интервью на канале CBS он предложил странам, которые ведут серьезные переговоры - условную свободу маневра.

"Есть сроки, и есть события, которые близки, поэтому, возможно, что-то будет отложено после крайнего срока", - сказал Хассетт, добавив, что Трамп решит, может ли это произойти.