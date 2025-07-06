Дедлайн Трампа на подходе: США заключат еще несколько торговых сделок, - Бессент

Соединенные Штаты близки к заключению еще нескольких торговых соглашений до того, как 9 июля должны вступить в силу более высокие пошлины.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Выступая в эфире CNN, кроме прогноза важных заявлений в ближайшие дни он сообщил, что президент США Дональд Трамп разошлет также письма 100 небольшим странам, с которыми у Америки не так много торговли.
В этих письмах страны будут уведомлены о том, что им придется столкнуться с более высокими ставками пошлин, которые были установлены 2 апреля, а затем приостановлены на 90 дней.
"Президент Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов 2 апреля . Поэтому я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - сказал Бессент.
В то же время он отрицает, что 1 августа - это новый срок для тарифных переговоров.
"Мы говорим, что это происходит именно тогда. Если вы хотите ускорить процесс, действуйте. Если вы хотите вернуться к старому тарифу, это ваш выбор", - добавил министр.
Также Reuters приводит слова Кевина Хассета, который возглавляет Национальный экономический совет Белого дома. В интервью на канале CBS он предложил странам, которые ведут серьезные переговоры - условную свободу маневра.
"Есть сроки, и есть события, которые близки, поэтому, возможно, что-то будет отложено после крайнего срока", - сказал Хассетт, добавив, что Трамп решит, может ли это произойти.
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил масштабные пошлины против большинства стран - торговых партнеров США.
Тарифы имели 10% базовую ставку, но для некоторых стран пошлины достигли 50%. Данная новость взбудоражила финансовые рынки, побудив Трампа приостановить все 90 дней - до 9 июля, чтобы дать время для переговоров по заключению сделок. В то же время, базовый тариф в размере 10% остался в действии.
На данный момент США заключили торговые сделки только Великобританией и Китаем. Также ведутся серьезные переговоры о соглашении с Вьетнамом, Индией, Тайванем, Бразилией, ЕС и Японией.
Также отметим, что на днях Трамп сказал, что не рассматривает возможность переноса крайнего срока по пошлинам.
Кроме того, он сказал журналистам, что подписал письма с различными уровнями пошлин для 12 стран. По его слова, их отправят уже завтра в понедельник, 7 июля.
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