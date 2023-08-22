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Дедлайн - Покрова. Ті, хто не розуміє сенс політики героїв, мають бути замінені, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські посадовці, які не розуміють сенс політики героїв, мають бути замінені. Адже все в нашій країні має стати помічником ветерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час ветеранського форуму.

Він зазначив, що все в політиці героїв має бути таким, що допомогти людям жити.

"Будь-який посадовець, який цього не розуміє, має бути замінений. Будь-яка регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена. Все в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана. Як на сьогодні є помічником воїнів", - сказав президент.

Зеленський додав, що всі ті ініціативи держави, громадськості, бізнесу та самих ветеранів, і всі ті, які направлені на кращу якість української політики героїв, на інтеграцію для допомоги ветеранам - повинні бути реалізовані.

Президент також розповів, коли він очікує на перший результат політики героїв.

"Попереду Покрова. День захисників і захисниць України. Саме у цей день маємо побачити, оцінити результат, перший вагомий результат впровадження політики героїв та вирішення тих проблем, про які говоритимуть зокрема сьогодні на форумі. Я впевнений, що результат буде. Має бути", - сказав Зеленський.

Політика героїв

На День Конституції Зеленський анонсував запровадження політики героїв в Україні. Він окреслив десять пунктів впровадження також політики, серед яких - інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя, реальний національний стандарт безбар'єрності, ментальна реабілітація, доступ ветеранів до державної служби.

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