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Дедлайн - Покрова. Те, кто не понимает смысл политики героев, должны быть заменены, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские чиновники, которые не понимают смысл политики героев, должны быть заменены. Ведь все в нашей стране должно стать помощником ветерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время ветеранского форума.

Он отметил, что все в политике героев должно быть таким, чтобы помочь людям жить.

"Любое должностное лицо, которое этого не понимает, должно быть заменено. Любая регуляция, которая затягивает время, должна быть упрощена. Все в нашем государстве так или иначе должно стать помощником ветерана. Как на сегодняшний день является помощником воинов", - сказал президент.

Зеленский добавил, что все инициативы государства, общественности, бизнеса и самих ветеранов, и все те, которые направлены на лучшее качество украинской политики героев, на интеграцию для помощи ветеранам - должны быть реализованы.

Президент также рассказал, когда он ожидает на первые результаты политики героев.

"Впереди Покрова. День защитников и защитниц Украины. Именно в этот день мы должны увидеть, оценить результат, первый весомый результат внедрения политики героев и решения тех проблем, о которых будут говорить в частности сегодня на форуме. Я уверен, что результат будет. Должен быть", - сказал Зеленский.

Политика героев

На День Конституции Зеленский анонсировал введение политики героев в Украине. Он очертил десять пунктов внедрения политики, среди которых - интеграция ветеранов в общественную и экономическую жизнь, реальный национальный стандарт безбарьерности, ментальная реабилитация, доступ ветеранов к государственной службе.

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Владимир Зеленскийветерани