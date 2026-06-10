Дедлайн - 1 липня: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити пільги

У Пенсійному фонді нагадали про важливий дедлайн для отримувачів житлових субсидій. Від своєчасного звернення залежить дата призначення виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Для більшості отримувачів житлова субсидія на новий період перепризначається автоматично. Водночас окремим категоріям громадян необхідно повторно подати заяву та документи.

Згідно з чинними правилами, якщо заява на призначення або продовження субсидії подається протягом двох місяців після початку неопалювального чи опалювального сезону, виплата призначається з початку відповідного сезону, але не раніше дня виникнення права на неї.

Звернутися за призначенням або продовженням субсидії потрібно:

якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість зареєстрованих;

якщо члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги в орендованому житлі;

якщо домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;

якщо до складу домогосподарства входять внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання.

Крім того, нову заяву та декларацію необхідно подати у разі зміни складу домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.

Саме тому громадянам, які мають повторно підтверджувати право на субсидію, рекомендують подати документи до 1 липня. У такому разі виплати будуть призначені з 1 травня - початку неопалювального сезону.

У Пенсійному фонді наголосили, що звернутися за призначенням або продовженням субсидії можна кількома способами. Зокрема, через сервісні центри ПФУ, центри надання адміністративних послуг або уповноважених представників органів місцевого самоврядування.