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Дедлайн - 1 июля: кому надо обратиться в ПФУ, чтобы не потерять льготы

17:29 10.06.2026 Ср
2 мин
Для каких украинцев автоматическое продление выплат не сработает?
aimg Мария Науменко
Дедлайн - 1 июля: кому надо обратиться в ПФУ, чтобы не потерять льготы Фото: субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (if.gov.ua)
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В Пенсионном фонде напомнили о важном дедлайне для получателей жилищных субсидий. От своевременного обращения зависит дата назначения выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Для большинства получателей жилищная субсидия на новый период переназначается автоматически. В то же время отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление и документы.

Согласно действующим правилам, если заявление на назначение или продление субсидии подается в течение двух месяцев после начала неотопительного или отопительного сезона, выплата назначается с начала соответствующего сезона, но не ранее дня возникновения права на нее.

Обратиться за назначением или продлением субсидии нужно:

  • если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных;

  • если члены домохозяйства платят жилищно-коммунальные услуги в арендованном жилье;

  • если домохозяйство претендует на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;

  • если в состав домохозяйства входят внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства.

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Кроме того, новое заявление и декларацию необходимо подать в случае изменения состава домохозяйства или перечня жилищно-коммунальных услуг.

Именно поэтому гражданам, которые должны повторно подтверждать право на субсидию, рекомендуют подать документы до 1 июля. В таком случае выплаты будут назначены с 1 мая - начала неотапливаемого сезона.

В Пенсионном фонде отметили, что обратиться за назначением или продлением субсидии можно несколькими способами. В частности, через сервисные центры ПФУ, центры предоставления административных услуг или уполномоченных представителей органов местного самоуправления.

Кроме того, в Украине отдельные категории пенсионеров могут получать надбавку за особые заслуги перед государством. Такое право имеют, в частности, матери, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

По данным Пенсионного фонда, в 2026 году размер этой ежемесячной доплаты составляет от 908 до 1038 гривен в зависимости от установленного размера пенсии.

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