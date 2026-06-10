Дедлайн - 1 июля: кому надо обратиться в ПФУ, чтобы не потерять льготы
В Пенсионном фонде напомнили о важном дедлайне для получателей жилищных субсидий. От своевременного обращения зависит дата назначения выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Для большинства получателей жилищная субсидия на новый период переназначается автоматически. В то же время отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление и документы.
Согласно действующим правилам, если заявление на назначение или продление субсидии подается в течение двух месяцев после начала неотопительного или отопительного сезона, выплата назначается с начала соответствующего сезона, но не ранее дня возникновения права на нее.
Обратиться за назначением или продлением субсидии нужно:
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если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных;
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если члены домохозяйства платят жилищно-коммунальные услуги в арендованном жилье;
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если домохозяйство претендует на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;
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если в состав домохозяйства входят внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства.
Кроме того, новое заявление и декларацию необходимо подать в случае изменения состава домохозяйства или перечня жилищно-коммунальных услуг.
Именно поэтому гражданам, которые должны повторно подтверждать право на субсидию, рекомендуют подать документы до 1 июля. В таком случае выплаты будут назначены с 1 мая - начала неотапливаемого сезона.
В Пенсионном фонде отметили, что обратиться за назначением или продлением субсидии можно несколькими способами. В частности, через сервисные центры ПФУ, центры предоставления административных услуг или уполномоченных представителей органов местного самоуправления.
Кроме того, в Украине отдельные категории пенсионеров могут получать надбавку за особые заслуги перед государством. Такое право имеют, в частности, матери, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.
По данным Пенсионного фонда, в 2026 году размер этой ежемесячной доплаты составляет от 908 до 1038 гривен в зависимости от установленного размера пенсии.