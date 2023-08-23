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Дебютант УПЛ оформив другу тренерську відставку в новому сезоні

Фото: Олександр Ковпак залишився без роботи (fc-lnz.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво черкаського ЛНЗ попрощалося з головним тренером команди Олександром Ковпаком після невдалого виступу в Кубку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

40-річний фахівець втратив посаду після вильоту черкащан у четвертому попередньому етапі національного кубка. ЛНЗ мінімально поступився сумській "Вікторії" на виїзді.

Ковпак звільнений після п'яти поєдинків сезону 2023/24. У рамках Прем'єр-ліги його підопічні розгромили "Минай" на виїзді та зазнали трьох поразок ("Чорноморець", "Кривбас", "Полісся"). Тим не менше, молодий коуч отримав приз найкращому тренеру 2-го туру.

Ковпак став головним тренером ЛНЗ у грудні торік. Під його керівництвом черкащани вперше в історії пробилися до Прем'єр-ліги, здолавши петровський "Інгулець" у перехідних матчах (1:1, 2:1).

Раніше Олександр Кучер пішов у відставку з посади головного тренера "Дніпра-1". Віце-чемпіон невдало розпочав новий сезон, вилетівши з Ліги чемпіонів і Ліги Європи до Ліги конференцій. Натомість у чемпіонаті "спортклубівці" набрали лише 4 очки.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.

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