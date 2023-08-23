Дебютант УПЛ оформил вторую тренерскую отставку в новом сезоне

40-летний специалист потерял должность после вылета черкащан в четвертом предварительном этапе национального кубка. ЛНЗ минимально уступил сумской "Виктории" на выезде.

Колпак уволен после пяти поединков сезона 2023/24. В рамках Премьер-лиги его подопечные разгромили "Минай" на выезде и потерпели три поражения ("Черноморец", "Кривбасс", "Полесье"). Тем не менее, молодой коуч получил приз лучшему тренеру 2-го тура.

Ковпак стал главным тренером ЛНЗ в декабре прошлого года. Под его руководством черкащане впервые в истории пробились в Премьер-лигу, одолев петровский "Ингулец" в переходных матчах (1:1, 2:1).

Ранее Александр Кучер ушел в отставку с поста главного тренера "Днепра-1". Вице-чемпион неудачно начал новый сезон, вылетев из Лиги чемпионов и Лиги Европы в Лигу конференций. В свою очередь в чемпионате "спортклубовцы" набрали всего 4 очка.